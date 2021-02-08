В Магнитогорске снежная глыба рухнула с многоэтажки на ребенка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм ребенком при падении снега с крыши.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Инцидент произошел днем 3 февраля в Ленинском районе Магнитогорска. С крыши одного из многоэтажных домов на голову 10-летнего школьника рухнул снег. Ребенок поступил в больницу с диагнозом: сотрясение головного мозга. Медики оценивают состояние здоровья мальчика, как стабильное.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются сотрудники управляющей компании, не обеспечившие своевременную очистку кровли жилого дома.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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