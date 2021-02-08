Металлурги Магнитки смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с помощью мобильного приложения

На вакцинацию от коронавируса можно будет попасть с помощью мобильного приложения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в холдинге реализовано уникальное организационное решение – работники Группы ПАО «ММК» могут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, используя специально разработанную программу для мобильного приложения «Мой ММК».

Программа позволяет с помощью мобильного приложения легко и быстро сделать заявку на вакцинацию – дать согласие, записаться на проведение комплексного анализа готовности к процедуре, предшествующего введению компонентов вакцины, и сформировать заявку. Работник выбирает удобное для себя место, дату и время для сдачи анализа и отправляет электронную заявку со своего мобильного устройства.

Прием анализов организован в 17 здравпунктах, расположенных на территории ММК. По результатам комплексного анализа работник получает СМС-уведомление с приглашением на вакцинацию и номером в электронной очереди. Место, дату и время для введения первого компонента вакцины работник также выбирает самостоятельно с помощью мобильного приложения и специальной программы «Вакцинация».

Таким образом, используя эту не программу работник может заранее запланировать место и время прохождения необходимых процедур и пройти вакцинацию без звонков и «живых» очередей. Программа также позволяет повысить эффективность планирования работы здравпунктов и поликлиник, задействованных в проведении процедур по комплексному анализу и вакцинации работников Группы ММК.

Программа «Вакцинация» для мобильного приложения «Мой ММК» – продукт совместной разработки ООО «ММК-Информсервис», Управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «ММК» и АНО «Центральная медико-санитарная часть».

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