В Челябинской области зафиксировали новые случаи бешенства

В первую неделю февраля на Южном Урале зафиксировали сразу несколько случаев бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 1 по 5 февраля на территории региона зарегистрированы 3 случая бешенства животных: в Еманжелинске погибли лиса и кошка, в Коркино – собака.

Всего с начала года на территории Челябинской области выявлено 7 случаев бешенства животных в 7 неблагополучных пунктах. На их территории введен карантин.

Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. Поэтому Россельхознадзор напоминает, что единственное средство не получить смертельный вирус – вакцинация, соблюдение правил содержания домашних животных и соблюдение мер предосторожности при контакте с дикими и безнадзорными животными.

«Напомним, что бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание с абсолютной летальностью. Его можно предотвратить, вылечить нельзя. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, ослюнении бешеным животным», – рассказали в ведомстве.

В 2020 году на территории Челябинской области выявлено 69 случаев бешенства животных в 65 неблагополучных пунктах. От бешенства пали 4 коровы, 14 собак, 27 лис, 4 енотовидных собаки, 13 кошек, 1 лошадь, 1 корсак.

Челябинск, Виктор Елисеев

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