На Южном Урале депутаты с подачи властей продавливают интересы частного бизнеса, игнорируя требования прокуратуры

Власти Кунашакского района продолжают продавливать строительство «засекреченного» технопарка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кунашакское районное собрание депутатов намерено отклонить протест прокуратуры на решение изменить генплан Куяшского сельского поселения. Сообщение об этом появилось в интернет-сообществе «Кунашак: власть и общество», администрируемом бывшим председателем районного парламента Алексеем Платоновым.

«Желание устроить свалку опасных отходов грозит вылиться в конфликт руководства Кунашакского района с прокуратурой, – пишут авторы группы. – После массовых обращений жителей Кунашакского района и деревни Татарская Караболка в правительство и прокуратуру, в адрес собрания депутатов Кунашакского района был внесен протест прокурора в связи с несоответствием решения федеральному законодательству. Протест прокуратуры содержит требование отмены принятого решения. В ответ на это «как бы» Собрание депутатов решило показать, кто в районе хозяин и доказать, что прокурор – не есть закон. Чтобы развалить протест прокурора и поставить его на место, начальником организационно-правового отдела собрания выдано некое «юридическое заключение», скорее всего написанное как всегда «по личной инициативе начальника».

Из документа, опубликованного в сообществе, следует, что требование прокуратуры связано с необходимостью согласования размещения предприятия для переработки и складирования промышленных отходов с различными органами, чего сделано не было. В пику этому, в юридическом заключении указывается, что в опротестованном решении говорится лишь о смене статуса земельного участка, а не о конкретном инвестиционном проекте.

В ответе можно заметить некоторое лукавство, уверены южноуральцы. «Утверждение генплана фактически дает возможность осуществить перевод земель в категорию промышленности, – рассказал РИА «Новый День» Алексей Платонов. – С учетом того, что земли в частной собственности, «Геософт» сможет использовать их на свое усмотрение, игнорируя мнения других».

Отклонить протест прокурора власти Кунашакского района намерены на ближайшем собрании депутатов.

Напомним, осенью прошлого года началось противостояние между жителями и властями района по поводу строительства технопарка промышленного хранения и рециклинга сырья, содержащего полезные ископаемые. Компания «Геософт» из Екатеринбурга попыталась провести публичные слушания по обсуждению подготовки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта в районе деревни Татарская Караболка.

При этом ни инициаторы строительства, ни районные власти так толком и не объяснили, что за предприятие появится в муниципалитете. Неизвестность быстро породила слухи, а тот факт, что технопарк должен был появиться недалеко от южноуральских запреток, заставил жителей опасаться, что новый полигон будут использовать для захоронения ядерных отходов.

Между тем, еще до публичных слушаний власти согласовали выделение екатеринбуржцам земельного участка. Но прокуратура опротестовала это решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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