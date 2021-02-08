В работе копейского муниципального перевозчика нашли финансовые нарушения

Муниципальные аудиторы поймали руководство копейского МУП «КПА» на финансовых нарушениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверка деятельности МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» выявила целый ряд нарушений. Об этом заявила руководитель контрольно-счетной палаты Копейска Валентина Гоголь.

«Так, предприятие совершало не согласованные с учредителем крупные сделки на сумму 2,1 миллиона рублей, – пишет telegram-канал «Некопейский рабочий». – Закупка ГСМ производилась по завышенным ценам, денежные средства расходовались на товары, работы и услуги, в которых предприятие не нуждалось. Также без проведения торгов и без согласования с учредителем имущество было передано в аренду, без согласования с учредителем директор выписывал себе премии, на должности главного инженера был сотрудник без соответствующего образования».

Кроме того, как выяснилось, заместитель директора муниципального предприятия одновременно возглавлял и был учредителем фирмы, поставлявшей МУП «КПА» аккумуляторы.

По итогам проверки два топ-менеджера перевозчика лишились работы.

Напомним, в январе в Копейске вспыхнул скандал из-за запрета частным перевозчикам заезжать на территорию остановочного комплекса «Автовокзал». Руководство МУП «КПА» потребовало от коммерсантов оплачивать проезд на территорию разворотной площадки и отстой на площади перед бывшим автовокзалом транспортных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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