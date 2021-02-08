В Челябинске назначили нового начальника полиции

В управлении МВД по Челябинску состоялось представление нового заместителя начальника УМВД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сегодня начальник управления по работе с личным составом регионального полицейского главка Игорь Литвинов в присутствии руководителя городского управления МВД Сергея Миронова представил личному составу нового заместителя начальника – начальника полиции Андрея Меньшенина.

Андрей Меньшенин службу в органах внутренних дел начал с 1999 года курсантом челябинского юридического института МВД России. В 2003 году проходил службу в УВД Ленинского района Челябинска оперуполномоченным отдела уголовного розыска.

Через шесть лет возглавил уголовный розыск отдела милиции №1, а еще через два был зачислен в распоряжение ГУ МВД России по Челябинской области, где продолжил службу на различных руководящих должностях, в том числе в период с 2017 по 2021 годы – заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.02.21

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