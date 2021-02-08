Полицейский из Югры, устроивший смертельное ДТП под Челябинском, предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции Югры, совершившего ДТП в состоянии опьянения, направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еткульского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Нижневартовского района ХМАО-Югра. Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что 22 ноября прошлого года мужчина, бывший тогда действующим сотрудником полиции, управляя автомобилем Hyundai Elantra в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге «Челябинск-Октябрьское» со скоростью не менее 100 км/ч, выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Toyota Corolla.

В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летняя пассажирка автомобиля Toyota получила телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вину в совершении преступления он признал в полном объеме, в ходе следствия возместил затраты на погребение.

Потерпевшими заявлены исковые требования на общую сумму 12 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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