Южноуральца, пытавшегося «отмазать» приятеля от уголовки за пьяное вождение, отправили на принудительные работы

Житель Нязепетровского района осужден за ложные показания в качестве свидетеля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нязепетровский районный суд признал 31-летнего местного жителя виновным в даче заведомо ложных показаний.

«Судом установлено, что южноуралец по просьбе друга, привлекавшегося к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, при допросе в качестве свидетеля, а также при проведении очных ставок с другими участниками уголовного дела умышленно показал, что именно он, а не его знакомый управлял автомобилем на момент остановки их сотрудниками полиции», – уточнили в надзорном ведомстве.

Впоследствии, в ходе рассмотрения уголовного дела в судебном заседании мужчина подтвердил свои ложные показания.

Подсудимый вину признал полностью, пояснив, что намеренно дал заведомо ложные показания, чтобы помочь другу избежать уголовной ответственности за содеянное.

Виновному назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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