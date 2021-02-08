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Понедельник, 8 февраля 2021, 18:41 мск

Новости Челябинск

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Жителю Златоуста грозит пять лет колонии за распространение фальшивых банкнот

Житель Златоуста предстанет перед судом за сбыт поддельных купюр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в покушении на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

В ходе расследования установлено, что мужчина через Интернет приобрел партию заведомо поддельных банковских билетов номиналом 5000 рублей. После чего сбыл не менее 15 купюр на территории Златоуста, Копейска и Челябинска, оплачивая товары в розничных магазинах. При очередной попытке сбыта был задержан сотрудниками органов внутренних дел.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью, активно способствовал раскрытию и расследованию уголовного дела.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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