Челябинские перевозчики продолжают поднимать цены за проезд

Уже пять перевозчиков в Челябинске объявили о повышении стоимости проезда в марте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, ООО «Консул» и ООО «Челябинское такси» известили мэрию об изменении стоимости проезда с 25 рублей до 28 рублей с 5 марта этого года по муниципальным маршрутам:

№112 «Приборостроителей – ЮУрГУ»;

№46 «Чистопольская – Теплотехнический институт»;

№75 «поселок Фатеевка – Бейвеля»;

№92 «поселок Сухомесово – ЧМК».

Ранее ООО «Кумир-Автолайн 2» и ООО «Кумир-Автолайн» заявили о повышении стоимости разовой поездки с 1 марта на маршрутах:

№22 «Александра Шмакова – Училище» с 25 рублей до 28 рублей;

№12 «Профессора Благих – ЧТЗ», №32 «Солнечный берег – Мамина» с 25 рублей до 28 рублей 50 коп.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.02.21

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