Парадокс Текслера: цены растут, а прожиточный минимум снижается

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о величине прожиточного минимума в IV квартале 2020 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с III кварталом усредненная величина сократилась на 198 рублей и составила 11 тысяч 232 рубля на душу населения.

Самое большое сокращение отмечено для детей – на 336 рублей, прожиточный минимум для этой группы населения составляет 11 тысяч 629 рублей. Для работающих: сокращение на 191 рубль – до 12 тысяч 56 рублей, для пенсионеров: на 115 рублей – до 9 тысяч 302.

Напомним, прожиточный минимум необходим для расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсии по старости, а также для определения стипендий, пособий и других социальных выплат, устанавливаемых на федеральном уровне.

Снижение прожиточного минимума автоматически сокращает число претендентов на определенные льготы и субсидии. Иными словами, получателей бюджетных денег на Южном Урале станет меньше. Как и живущих за официальной чертой бедности.

Вместе с тем, инфляция по итогам 2020 года в Челябинской области составила 4,56%.

Больше всего цены выросли на продовольственные товары – на 7,01%, стоимость непродовольственных товаров выросла на 4,32%, услуги подорожали на 1,85%.

И кстати, в текущем году прожиточный минимум больше пересматриваться не будет. Отныне показатель пересчитывается 1 раз в год.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.02.21

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