В школах Челябинска отменили занятия

Младшие классы школ Челябинска сидят дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска сегодня, 9 февраля, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой и второй смен.

Утром в Челябинске было 24 градуса мороза с сильным ветром, по ощущению – 34 градуса ниже нуля.

Днем ожидается -20, -22 градуса по Цельсию, ветер западный 9-14 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.02.21

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