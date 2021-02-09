В Челябинске полсотни домов остались без отопления в мороз

В Челябинске произошла очередная авария на тепловых сетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с аварией на теплотрассе сегодня ночью, 9 февраля, в 4:00 отключено отопление и горячее водоснабжение в 41 жилом доме и 9 социальных объектах в Советском районе (АМЗ).

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. На место выехал начальник УЖКХ Александр Кочерещенко и директор МУП ЧКТС Роман Шершнев. Ситуация находится на постоянном контроле. Планируемое время завершения работ – 9 февраля 12:00.

Адреса:

Стационар, Днепропетровская, 11

ДС 5, Ярославская, 9а

ДС 422, Толбухина, 6а

ДС 371, Толбухина, 10а и Чарчана, 10а

Школа 105, Кузнецова, 7

ДС 105, Калининградская, 16

Санаторий-профилакторий «Волна», Шахтостроевская 30

Стадион «Родничок», Кузнецова, 7а

Жилые дома: Днепропетровская, 17, 19; Чарчана, 18, 20, 22; Ярославская, 2, 14, 16; Горьковская, 9; Кузнецова, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23; Ковшовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Калининградская, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 24а; Обская, 2, 4а, 6.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.02.21

От 30 до 40% россиян не имеют доступа к чистой воде. / В школах Челябинска отменили занятия. / Парадокс Текслера: цены растут, а прожиточный минимум снижается. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»