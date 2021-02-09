Ежесуточная смертность от коронавируса в Челябинской области неделю держится на одном уровне

В Челябинской области за сутки выявлено 265 новых случаев коронавируса, в том числе у двух школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек. Этот показатель держится уже неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 47 тысяч 663 зараженных. 1 тысяча 836 из них умерли (непосредственно от инфекции – 865). Таким образом, летальность коронавируса выросла до 1,81%. Напомним, по итогам января этот показатель составлял 1,7%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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