Все больше южноуральцев предпочитают банковским вкладам игру на бирже

Жители Челябинской области открыли более 80 тысяч индивидуальных инвестсчетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского ГУ Банка России, по данным Московской биржи за 2020 год, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Челябинской области, превысило 85 тысяч. За год количество ИИС увеличилось более чем в два раза.

По числу инвестсчетов Южный Урал занимает восьмое место в стране и второе – в УрФО после Свердловской области, жители которой открыли более 115 тысяч ИИС.

В целом по России число индивидуальных инвестиционных счетов растет высокими темпами: в конце декабря их количество приблизилось к 3,5 млн, увеличившись за год практически в два раза. Интерес к ИИС возрастает на фоне снижения процентных ставок по вкладам. Также он интересен налоговым вычетом в 13% от суммы взноса.

ИИС – это специальный счет для операций с ценными бумагами, который открывается на срок не менее трех лет. Открыть его можно с помощью брокера или управляющего. Сумма, зачисляемая по договору ИИС, может достигать 1 млн рублей.

«Индивидуальный инвестиционный счет – это один из способов сбережения и вложения средств граждан. При разумном подходе с помощью ИИС можно получать дополнительный доход. В то же время Банк России рекомендует заниматься инвестициями на фондовом рынке только при наличии финансовой «подушки безопасности». Также нужно помнить о существующих рисках: при инвестировании не гарантирована доходность, а средства не застрахованы государством. Очень важно, чтобы у начинающих инвесторов не возникало ложных ожиданий от результатов инвестирования», – комментирует управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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