В Челябинске начало дорожать автомобильное топливо

В Челябинске подорожало автомобильное топливо.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФАС РФ по Челябинской области, за прошедшую неделю цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (ДТ) у ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» выросли на 30 копеек, у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АИ-92 подорожал на 13 копеек, АИ-95 – на 14 копеек, ДТ – на 15 копеек, у ООО «Регион» АИ-92 – на 1 рубль 50 копеек, АИ-95 – на 1 рубль.

Отметим, согласно рейтингу РИА «Новости», опубликованному накануне, в Челябинской области один литр бензина АИ-92 можно было купить в среднем за 40 рублей 4 копейки. Это самый низкий показатель в России. Регион занимал 32 место в стране по объему данного вида топлива, который можно приобрести на среднюю зарплату – 836 литров. При этом по итогам прошедшего года изменения цен на бензин не отмечалось.

И вот бензин начал дорожать.

К слову, в соседней Свердловской области АИ-92 стоит дороже, но зарплаты там ощутимо выше. Поэтому среднестатистический сосед может в месяц приобрести бензина на 30 литров больше, чем южноуральцы.

Челябинск, Павел Зварзин

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