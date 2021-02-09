На южноуральской трассе в столкновении «Форда» и «Газели» двое погибли, трое пострадали

В лобовом столкновении на трассе в Челябинской области погибли два человека, еще трое – в больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 8 февраля, около 14:30 на 129 км автодороги Челябинск – Троицк на территории Троицкого района.

29-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Гэлакси», по предварительным данным, в условиях метели, попытался обогнать ехавшую впереди машину (обгон на данном участке разрешен), не справился с управлением и врезался в двигавшийся навстречу микроавтобус «Газель».

В результате ДТП пострадали 5 пассажиров автомобиля «Форд». 58-летний и 45-летний мужчины от полученных травм скончались на месте происшествия, остальные трое мужчин были госпитализированы в ЦРБ Троицка.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что автомобилем «Форд» управлял житель Челябинска, направлявшийся от российско-казахстанской границы в сторону областного центра. Микроавтобусом «Газель» управлял 56-летний житель Троицка, ехавший в сторону своего дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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