Челябинец развернул майнинговую ферму на мощностях РЖД

В Челябинской области начальник дирекции связи заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, возбуждено уголовное дело в отношении начальника Челябинской дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции связи (филиал РЖД).

По данным следствия, в 2020 году южноуралец разместил в служебном помещении компьютерное оборудование для майнинговой фермы. Произведенную криптовалюту он планировал продавать на торговых и электронных площадках (биржах). При этом ферму мужчина развернул, используя силы и средства ОАО «Российские железные дороги». Для этого он воспользовался своими служебными полномочиями по общему руководству и организации производственно-хозяйственной деятельности Челябинской дирекции связи.

Своими действиями майнер причинил Челябинской дирекции связи ущерб на сумму более 190 тысяч рублей. Во столько обошлась учреждению электроэнергия, потребленная майнинговой фермой.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

В настоящее время следователем Уральского следственного управления СКР на транспорте проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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