Ученикам младших классов в Челябинске выдали просроченное молоко

Детям в одной из школ Челябинска выдали просроченное молоко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащимся младших классов школы №116 в Чурилово выдали молоко, срок годности которого истек 1 ноября 2020 года, то есть больше трех месяцев назад. Об этом сообщили в соцсетях родители школьников.

«Сегодня моей дочери в школе №116, что на Духова, дали просроченное молоко! Проверьте у своих детей! Моя в туалете просидела два часа», – рассказала в интернет-сообществе мать одной из получивших молоко учениц.

В обсуждении некоторые родители также сообщили, что их дети получили просрочку. Челябинцы посоветовали землякам обратиться по этому поводу в Роспотребнадзор.

Интересно, что весной прошлого года, после перевода школьников на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19, уже высказывались опасения по поводу возникновения подобных ситуаций. Тогда на Южном Урале отказались на время «карантина» обеспечивать учащихся младших классов молоком, пообещав возобновить программу «Школьное молоко» сразу после возобновления обычных занятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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