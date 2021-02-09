Дорожники предупредили об ограничениях движения в Челябинской области

На нескольких участках южноуральских автодорог вводится ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по установке надземного модульного пешеходного перехода на федеральной автомобильной дороге А-310 на 19 км (в районе села Синеглазово) вводятся временные ограничения движения транспортных средств:

ограничение скорости с 22:00 до 23:30 9 февраля и с 00:00 до 01:30 10 февраля;

временное перекрытие с полной остановкой движения транспорта с 23:30 до 00:00 9 февраля.

В связи с проведением работ по установке модульных надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на 15 и 48 км вводятся временные ограничения:

на 48 км (возле поселка Ново-Казанцево)

ограничение скорости с 21:00 до 22:00 и с 22:30 до 23:30 10 февраля;

временное перекрытие с полной остановкой движения транспорта с 22:00 до 22:30 10 февраля;

на 15 км (рядом с деревней Смольное)

ограничение скорости с 22:00 до 23:30 10 февраля, с 00:00 до 00:30, с 00:30 до 01:00 и с 01:30 до 02:30 11 февраля;

временное перекрытие с полной остановкой движения транспорта с 23:30 до 00:00 10 февраля и с 01:00 до 01:30 11 февраля.

Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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