Челябинская область примет участие в Уральской индустриальной биеннале

Четыре населенных пункта Челябинской области примут арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе 6-й Уральской индустриальной биеннале, Асбест, Нижний Тагил, Полевской, Сысерть и поселок Черноисточинск в Свердловской области, а также Кыштым, Сатка, Челябинск и поселок Сокол в Челябинской области станут площадками арт-форума, который пройдет в 2021-м году.

В течение полугода российские и иностранные художники приедут в населенные пункты знакомиться с городскими сообществами, уральским индустриальным наследием и производственными процессами действующих предприятий. Итогом пребывания в резиденции станет создание site-specific работы (произведение искусства, которое конструируется в непосредственной связи с местом и контекстом его создания) в пространстве принимающего города или предприятия. Погрузиться в тот же исторический и индустриальный контекст, а также увидеть созданное художником произведение смогут гости города в рамках маршрутов биеннале.

Кыштым, поселок Сокол, поселок Черноисточинск и Челябинск стали финалистами open call'а, объявленного программой арт-резиденций в ноябре 2019-го года. Всего было получено более 20 заявок от муниципальных образований Свердловской и Челябинской областей. Уральская биеннале впервые провела открытый конкурс для городов-участников программы. Основными критериями отбора стали индустриальный контекст города, активность местных сообществ, наличие местной команды единомышленников и партнеров.

«Одним из основных принципов резиденций 6-й биеннале станет партисипаторность – художники будут создавать проекты при активном соучастии жителей города и городских сообществ. Формы взаимодействия могут быть разные: от участия в интервью до прямого включения в создание работ. Итоговые работы – объекты визуального искусства, выставки, перформативные или театральные проекты – создаются и презентуются в городах. В местах реализации проекта командой биеннале проводится публичная образовательная программа, посвященная современному искусству и актуальному состоянию культуры», – рассказали в пресс-службе проекта.

Арт-резиденции – стратегическая программа Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая нацелена на сотрудничество художников с действующими заводами и промышленными площадками малых и средних городов. Этим уральские арт-резиденции принципиально отличаются от многих других в мировой практике: авторы получают возможность непосредственного погружения в специфику региона, с его особенностями, мифами и образом жизни.

Куратор программы арт-резиденций – Владимир Селезнев, куратор, художник, лауреат всероссийской премии «Инновация» в номинации «Произведение визуального искусства» (2019), лауреат премии Курехина в номинации «Кураторский проект» (2019).

Продюсер программы арт-резиденций и куратор маршрутов биеннале – Анна Акимова, автор проектов, связанных с локальной идентичностью и развитием туризма, куратор платформы «Лаборатория индустриальности» в рамках проекта «Индустриальность и культура» (2019-2020), куратор проекта «Ночь заводов» (2020).

Уральская индустриальная биеннале – крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории России. С 2010-го года биеннале исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. За это время в ней приняли участие более 300 художников из 50 стран, а площадками стали 14 заводов Урала. Уральская биеннале входит в Международную ассоциацию биеннале (The International Biennial Association). 5-я биеннале стала выставкой года по версии премии The Art Newspaper Russia.

6-я Уральская индустриальная биеннале пройдет в Екатеринбурге и городах Урала в 2021-м году. Темой проекта стала измененная цитата из Екклесиаста: «Время обнимать и уклоняться от объятий». Кураторами основного проекта была выбрана берлинская команда: Чала Илэке, Аднан Йылдыз и Ассаф Киммель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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