Директор южноуральской базы отдыха пытался оспорить срок, полученный за сломанный позвоночник школьницы

В Челябинской области директора базы отдыха не смог оспорить приговор за полученную травму несовершеннолетней при катании на тюбинге.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в сентябре прошлого года Увельский районный суд приговорил директора базы отдыха к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что в январе 2020 года 10-летняя девочка, катаясь на тюбингах на базе отдыха, во время очередного спуска выкатилась за пределы трассы. В результате школьница упала с тюбинга, получив травму в виде неосложненного компрессионного перелома двух позвонков. Заключением эксперта полученный вред отнесен к тяжкому вреду здоровья по признаку опасности для жизни.

ЧП произошло вследствие нарушения директором базы отдыха требований законодательства в части обеспечения безопасности предоставляемых потребителям услуг, настаивало обвинение.

В ходе суда мужчина категорически отрицал свою вину в произошедшем, заявляя, что лишь давал тюбинги на прокат, а не занимался организацией катания на них. Тем не менее, было установлено, что предприниматель осуществлял эксплуатацию трасс для катания на тюбингах, в частности, поддерживал надлежащее состояние снежного покрова трасс, формировал профиль спусков, в непосредственной близости от трассы установил подъемник для тюбингов, оборудовал стартовую площадку для спуска с трасс. Спуски были пронумерованы, на стартовой площадке установлены стенды с правилами катания.

Этого оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Не согласившись с принятым решением, адвокаты южноуральца подали апелляционные жалобы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, апелляционным определением Челябинского областного суда приговор Увельского районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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