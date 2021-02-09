ММК довел очистку аглогазов до 90%

В аглоцехе горно-обогатительного производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ведется плановая реконструкция сероулавливающей установки и монтаж аспирационной системы.

Агломерационное производство ММК в последние годы переживает период активной модернизации, главные цели которой – улучшение экологических показателей и снижение вредных выбросов в атмосферу Магнитогорска. Реализация экологических проектов и техническое перевооружение агломерационного производства ведется практически в режиме нон-стоп. В настоящее время в аглоцехе производится плановая реконструкция сероулавливающей установки №3, главное предназначение которой – очистка аглогазов третьей фабрики от диоксида серы. В ближайшее время обновленную поглотительную систему запустят в работу.

Как рассказал Руслан Идрисов, начальник участка сероулавливающих установок аглоцеха ГОП ПАО «ММК», сейчас на реконструкции находится скруббер поглотительной системы №3. В скруббере происходит очистка аглогазов от диоксида серы посредством орошения известковым молоком и на выходе получается чистый аглогаз. По словам Руслана Идрисова, планируется поменять все восемь поглотительных систем, и седьмая система уже находится на демонтаже.

Многие работники предприятия могли заметить, что главная труба аглофабрики №3 больше не дымит, в ноябре прошлого года она была выведена из работы как источник организованных выбросов в результате реализации экологического проекта – замены надземной части газохода отходящих газов от третьей аглофабрики к сероулавливающим установкам. Остались только трубы сероулавливающих установок и поглотительных систем, выбросы из которых представляют собой не дым, а очищенные аглогазы – чистый пар.

Специалистами лаборатории охраны окружающей среды уже констатирован факт улучшения экологических показателей в аглоцехе после вывода трубы из процесса.

Как сообщил и.о. начальника аглоцеха ГОП ПАО «ММК» Вадим Тимофеев, сейчас очищается 90% аглогазов. «До закрытия трубы было 85%. Это я считаю нашим достижением. Я думаю, что за 3-4 года полностью обновим все системы поглотительные, установим систему аспирации. Это позволит значительно снизить нагрузки на воздушный бассейн Магнитогорска», – отметил Вадим Тимофеев.

Также в цехе завершается реализация проекта диспетчерского экологического комплекса – ведется замена газоаналитического оборудования, устанавливаются автоматические системы измерения выбросов. С введением этого оборудования будет проще проводить мониторинг текущего состояния выбросов. По словам Вадима Тимофеева, забота об экологии поставлена руководством Магнитогорского металлургического комбината в качестве приоритетной задачи перед всеми производственными подразделениями предприятия.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 09.02.21

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