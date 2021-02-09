На коммунальщиков завели дело из-за плохого отопления в южноуральском поселке

В Челябинской области управляющую компанию накажут за холод в домах жителей поселка Саргазы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, прокуратура Сосновского района совместно со специалистами Государственной жилищной инспекции провела проверку в поселке Саргазы, где жители замерзают в своих домах.

По итогам выезда в отношении управляющей компании «АККТиВ», не обеспечившей нормальный температурный режим в жилых помещениях, возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил устройства тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей».

Также Госжилинспекцией региона в отношении управляющей компании возбуждено административное дело по статье 14.1.3 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии».

«Надзорное ведомство подтвердило, что в ряде квартир температура воздуха не соответствует нормативам. К примеру, на улице Мира в доме №13 настолько холодно, что жители укладывают детей спать в куртках. Также было установлено, что подвалы домов затоплены, о чем ранее мы также неоднократно заявляли, но управляющая организация не предприняла должных мер к решению многолетней проблемы», – рассказал эксперт общественной организации.

Ранее жители поселка Саргазы сообщили общественникам, что в 2017 году в домах №6 и №7 на улице Мира был проведен капитальный ремонт, в ходе которого изменилась схема сетей теплоснабжения, и был установлен насос, который в дальнейшем сломался и почему-то был заменен на аппарат меньшей мощности. В итоге качество коммунальной услуги снизилось, в квартирах стало холодно.

Значительно ниже нормативной температура воздуха и в домах №№ 3, 7, 11, 13, 6, 12, 15 на улице Мира. В доме №20 на улице Ленина, как сообщили жители, насос был вовсе снят с сетей теплоснабжения. Общественники заявили, что температура в квартирах не превышает 15 градусов по Цельсию, и у жителей есть основания требовать перерасчета платы за отопление.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.02.21

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