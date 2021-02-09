В Челябинске приостановили деятельность предприятия общепита после отравления в детской больнице

В Челябинске приостановлена деятельность комбината детского питания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, 30 суток административного приостановления деятельности в качестве наказания за административное правонарушение назначил Тракторозаводский районный суд ООО «Детское общественное питание».

Работу предприятия сотрудники Роспотребнадзора проверили после того, как три пациентки областной детской больницы заболели острой кишечной инфекцией.

Как следует из постановления суда, вынесенного по итогам рассмотрения протокола надзорного органа об административном правонарушении, предприятие нарушило обязательные требования санитарного законодательства и не обеспечило безопасность изготавливаемой пищевой продукции на этапах ее производства.

Так, не проводится входной контроль сырья и лабораторный контроль выпускаемой продукции, отсутствуют условия и необходимое пространство для мойки и дезинфекции транспортной тары, нарушена поточность технологических процессов, т.е. пересекаются встречные потоки необработанного сырья и готовой продукции. Кроме того, не обеспечены условия для соблюдения личной гигиены сотрудников – единственная раковина для мытья рук установлена только в одном месте – в мясо-рыбном цехе.

Инспекторы зафиксировали загрязнения на холодильно-морозильном оборудовании, подтеки на стенах, нарушение целостности потолочного покрытия, неисправности некоторых морозильных ларей, где замороженная продукция накрыта пластиковыми досками, наличие предметов, не используемых в процессе приготовления пищи – магнитофон, зарядные устройства для телефонов, другие личные вещи работников.

Всего в протоколе – полтора десятка нарушений, все они нашли подтверждение в судебном заседании. Изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, судья пришел к выводу о виновности ООО «Детское общественное питание» в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток. Срок наказания исчислять с 29 января 2021 года.

Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в межрайонное специализированное отделение по работе с должниками – юридическими лицами. Судебный пристав-исполнитель, возбудив исполнительное производств, посетил предприятие и ознакомил с процессуальными документами руководство организации. Установлено, что деятельность на комбинате не ведется, идут активные работы по устранению нарушений. Контроль исполнения постановления суда и требований судебного пристава будет проводиться на регулярной основе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.02.21

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