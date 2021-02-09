Грядущая ночь будет самой холодной в феврале

Среда, 10 февраля, может стать самым холодным днем текущего месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущей ночью температура воздуха в регионе опустится до -30 градусов Цельсия, а в низинах похолодает до -35. Все это будет сопровождаться северо-западным ветром, дующим со скоростью до 11 метров в секунду.

Днем ветер сменится на юго-восточный и немного ослабнет. Столбики термометров не поднимутся выше -18.

Но уже в четверг начнется потепление, и в выходные в отдельных регионах опять возможен переход через ноль.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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