«Наверняка вы были где-то рядом…» Несовершеннолетний активист не смог оспорить протокол по «горящему пикету»

В Челябинске суд подтвердил позицию комиссии по делам несовершеннолетних, признавшей активиста виновным в нарушении установленного порядка проведения пикетирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 февраля, в Калининском райсуде Челябинска состоялось второе заседание суда по обжалованию решения комиссии по делам несовершеннолетних по участию координатора группы «Весна» Александра Кашеварова в так называемом «горящем пикете».

Напомним, в начале октября прошлого года Александр Кашеваров поджег свою куртку в ходе одиночного пикета у здания Законодательного собрания Челябинский области. Сам активист и его адвокат Андрей Лепехин называют это «политическим перфомансом». Акцию молодой человек посвятил главному редактору нижегородского издания «Koza.Press» Ирине Славиной, сгоревшей у здания регионального управления МВД.

При этом, как подчеркивал тогда инициатор мероприятия, недалеко находились другие члены группы «Весна» с мокрыми полотенцами, готовые потушить огонь, если возникнет необходимость. Правда, их помощь не понадобилась: челябинец сам сбил пламя.

После акции молодого человека и его законных представителей пригласили в комиссию по делам несовершеннолетних, где ознакомили с протоколом об административном правонарушении по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Решение комиссии, признавшей его виновным, активист и попытался оспорить в Калининском районном суде. Его адвокат Андрей Лепехин убеждал сегодня судью в том, что происходившее было не пикетом, а «политическим перформансом». Сотрудники полиции пытаются привлечь человека за мнение, назвав его пикетом, настаивал защитник.

При этом, по словам Лепехина, за пронос и использование жидкости не предусмотрено наказания в административной статье о массовых мероприятиях. Получается, что в действиях активиста отсутствует состав административного правонарушения. По крайней мере, по вменяемой ему статье.

Но доводы адвоката судью не убедили. Она говорила о том, что Кашеваров мог случайно поджечь кого-то из гуляющих по Кировке детей. И в подтверждение своих предположений демонстрировала видео, в котором школьники, действительно, ходили по Кировке. Правда, Кашеварова в кадре не было, но судью это не смутило: «Наверняка вы были где-то рядом», – резюмировала она.

Кстати, изначально Кашеварова обвиняли именно в нарушении правил пожарной безопасности, а признали виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Сегодня суд этот вердикт подтвердил и приговорил к 20 часам исправительных работ.

Защита намерена обжаловать это решение в областном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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