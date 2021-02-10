Челябинские школы вновь отменяют занятия

В Челябинске отменили занятия в 1-4 классах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, сегодня, 10 февраля, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой и второй смен.

Ночью в Челябинске было 30 градусов мороза, утром -27 градусов ниже нуля при северо-западном ветре 6-11 метров в секунду.

Днем ожидается -16, -18 градусов по Цельсию, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.02.21

«Наверняка вы были где-то рядом…» Несовершеннолетний активист не смог оспорить протокол по «горящему пикету». / В Челябинской области «потеряли» 3 тысячи умерших инфицированных ковидом. / Госдума почти год не может принять закон, запрещающий выгонять детей-безбилетников из автобусов на мороз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»