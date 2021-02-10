Жительница Южного Урала объявила голодовку в ответ на бездействие чиновников

Жительница копейского поселка, затопленного фекалиями, объявила голодовку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», акцию протеста жительница копейского поселка Кадровик Татьяна Исайкина начала вчера, 9 февраля.

Напомним, 25 января в поселке произошла коммунальная авария. Перемерз канализационный коллектор, обслуживающий весь муниципалитет, и его содержимое хлынуло на улицу. Едва удалось спасти от затопления дома жителей Кадровика.

Об устранении аварии власти Копейска отчитались только 8 февраля. Однако жители поселка оптимизма чиновников не разделяют. Конечно, канализация по улицам больше не течет. Но последствия аварии никто не устраняет, сетуют копейчане. Заверения, что это произойдет при наступлении благоприятных условий, их не устраивают. «Коллектор полный, по ливневке бежит какая-то жидкость, хотя на улице нет плюсовой температуры. По местности передвигаются жители, всю заразу заносят домой. Не говорю о кошках, их тоже на цепи сажать? Скоро весна: мухи, мошки, комары, блохи! Какие благоприятные условия?» – возмущается Татьяна Исайкина.

К тому же, к неудовольствию жителей поселка, мэр Копейска Андрей Фалейчик отказался общаться с ними напрямую, посоветовав обращаться к их депутату. Это и сделала копейчанка: написала обращение парламентарию с вопросами о том, когда конкретно будут проведены очистка территории поселка и промывка коллектора (во втором случае пока речь лишь об объявлении аукциона на выполнение работ). А заодно предупредила, что до получения ответа объявляет голодовку.

Известно, что к копейчанке уже приезжали чиновники мэрии. Но никакой конкретики в их разговоре не было.

Напомним, произошедшая авария на коллекторе – не первая. В 2015 году произошла похожая ситуация. Тогда канализационные стоки затопили 45 домов поселка и озеро Курлады.

В ходе проверки региональное минэкологии выяснило, что авария на сетях произошла из-за подключения к магистральному канализационному коллектору сетей водоотведения нового микрорайона «Тугайкуль». В результате объем поступающих стоков превысил максимальную пропускную способность коллектора, избыточный напор обрушил участок коллектора.

Тогда МУП «Горводоканал-Копейск» проложило на аварийном участке коллектора 90 метров пластиковой трубы. Но эту меру коммунальщики назвали только временной, заявив о необходимости строительства нового коллектора. Однако новый коллектор так и не был построен.

Между тем, эксперты считают проблему коллектора сложившейся исторически. «Одна из причин остроты проблемы – в том, что по нормативам 1000-миллиметровый магистральный коллектор должен иметь охранную зону, в которой частных домов не может быть в принципе. В Копейске же в свое время людям выделяли участки под ИЖС прямо на земле, где проходит коллектор. Это касается не только поселка Кадровик, но и Октябрьского, и других территорий, – пишет telegram-канал «НеКопейский рабочий». – В итоге канализационные колодцы у многих находятся прямо на огородах, и в случае засора трубы стоки, соответственно, на эти самые огороды и выходят. Причина же периодических засоров отчасти проистекает из первой: бывает так, что жители предпочитают избавляться от собственных бытовых отходов, просто выбрасывая их в те же самые канализационные колодцы».

Пока проблема очевидного решения не имеет, отмечают авторы канала. На строительство нового городского магистрального коллектора по подсчетам требуется почти 5 млрд рублей. Стоимость выкупа у частных лиц в городскую собственность земель, по которым проходит коллектор, оценивается в сопоставимую сумму. «Разумеется, таких денег у города нет, и остается только пробивать периодически возникающие засоры и бороться с последствиями подтоплений домов и огородов канализационными стоками», – пишет канал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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