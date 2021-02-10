Экс-губернатору Челябинской области на два года ограничили свободу

Суд огласил приговор бывшему высокопоставленному чиновнику бывшему по делу о резонансной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Аргаяшский районный суд признал бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, авария произошла 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе. Lexus, которым управлял бывший высокопоставленный чиновник, столкнулся с Lada Vesta, следовавшей из Екатеринбурга. В результате трое находившихся в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца.

В ходе следствия было установлено, что Косилов, двигаясь на автомобиле Lexus по направлению от Карабаша к селу Байрамгулово со скоростью около 60 километров в час, проявил преступную неосторожность, пересек дорожную разметку 1.1, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутной машины, в результате чего столкнулся с ехавшей по встречке Lada Vesta.

В результате ДТП водителю и одному из пассажиров «Лады» причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру вред здоровью средней тяжести.

Сторона обвинения потребовала приговорить Косилова к ограничению свободы на срок 1 год 10 месяцев, а также лишить его специального права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Кроме того, потерпевшей стороной были заявлены иски о возмещении морального вреда на общую сумму 13 млн рублей (водитель LADA на 3 млн рублей и на 10 млн рублей в пользу девушки-пассажира).

В итоге суд приговорил экс-вице-губернатора к двум годам ограничения свободы и двум годам лишения водительских прав. Также с него взысканы компенсации в пользу пострадавших: 1 млн рублей – девушке, 300 тыс. рублей – водителю «Лады».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.02.21

В Челябинской области за сутки выявлено 266 случаев коронавируса. / Жительница Южного Урала объявила голодовку в ответ на бездействие чиновников. / Челябинские школы вновь отменяют занятия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»