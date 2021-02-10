Власти Копейска «забыли» о долгах бизнесменов

Мэрия Копейска «простила» предпринимателям арендные платежи за два года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление по имуществу и земельным отношениям Копейска стало единоличным лидером по неэффективности использования средств городского бюджета. Об этом говорится в отчете контрольно-счетной палаты муниципалитета.

Ведомство накопило дебиторскую задолженность в 303,1 миллиона рублей. При этом 207,4 миллиона рублей составляет задолженность по аренде за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и 4,9 миллиона рублей – долги по арендной плате за муниципальные земли.

Гигантская сумма накопилась с 2015 года. Причем эти средства вернуть в бюджет уже не удастся, так как истек срок исковой давности. Между тем, согласно планам мэрии, в 2021 году весь объем неналоговых доходов бюджета составит 108,7 миллиона рублей.

Всего на момент проверки контрольно-счетной палаты, проходившей в 2020 году, объем неэффективно израсходованных средств составил 310,1 миллиона рублей. Второе место по безответственности досталось администрации города, просроченная дебиторская задолженность которой превышает 2,1 миллиона рублей.

На третьем месте оказался детский сад №47 с 1,9 миллиона рублей неэффективно потраченных средств. При этом львиная часть этой суммы (1,2 миллиона) приходится на нарушения законодательства о контрактной системе. А вот в детском саду №34 большая часть «упущенных» бюджетных средств (1,2 миллиона из 1,7 миллиона рублей) – неправомерно выплаченная заработная плата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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