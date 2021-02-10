Южноуралец получил 12 лет колонии за убийство во время долговых разборок

В Челябинской области местный житель осужден за совершение убийства 19-летней девушки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 32-летнего ранее судимого мужчину виновным в убийстве и угрозе убийством.
Суд установил, что южноуралец взял у 19-летней девушки деньги в долг. Но отдавать их не хотел. В один из дней она приехала к дому должника, захватив с собой трех друзей.
В ходе выяснения отношений мужчина избил девушку и ударил ножом. Она скончалась на месте преступления.
После этого, замахиваясь ножом, мужчина угрожал убийством приятелям, приехавшим вместе с ашинкой.
Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Также судом удовлетворен гражданский иск отца погибшей о взыскании с подсудимого морального вреда в 1 миллион рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 10.02.21
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