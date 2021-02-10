Челябинские депутаты согласовали расширение Успенского кладбища

Территорию Успенского кладбища в Челябинске увеличат за счет лесной зоны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, вчера, 9 февраля, на комиссии по городскому хозяйству и градостроительству депутаты одобрили планы по увеличению территории Успенского кладбища в Курчатовском районе.

«Дополнительный земельный участок для захоронений поможет ликвидировать дефицит мест на этом погосте, при этом участок останется в статусе «зеленой зоны», и зеленые насаждения не пострадают», – уточнили в аппарате муниципального парламента.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопросы об изменении вида территориальной зоны для нескольких земельных участков, расположенных в Тракторозаводском районе. На одном из них будет возведена спортивная площадка. На другом – поликлиника на 1200 мест и физкультурно-оздоровительный центр на пересечении улиц Сергея Герасимова и Конструктора Духова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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