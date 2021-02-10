Вместо решения проблемы водоснабжения Копейска чиновники пошли по судам

Мэрия Копейска попыталась откреститься от капитального ремонта магистрального водовода.

Как сообщал ранее «Новый День», в 2020 году после множества жалоб горожан прокуратура Копейска провела проверку по факту отсутствия водоснабжения на территории городского округа.

Было установлено, что его причиной стали многочисленные порывы на магистральном водоводе протяженностью 25 км и диаметром 800 мм. Водовод введен в эксплуатацию в 1952 году и имеет степень изношенности близкую к 100 %, отметили в надзорном ведомстве. И хотя организацией водоснабжения регулярно проводятся аварийно-ремонтные мероприятия, проблемы это не решает.

С учетом того, что водовод играет ключевую роль в водоснабжении Копейска и его неисправность приводит к ограничению значительного количества потребителей в снабжении водой, прокуратурой города в суд был направлен иск с требованием о возложении на администрацию города обязанности по проведению капитального ремонта наиболее изношенных участков магистрального водовода суммарной протяженностью 6 км в срок не позднее двух лет с момента вступления решения суда в законную силу. Дополнительно в числе требований было указано обеспечить полноценное водоснабжение населения городского округа в период проведения ремонтных работ.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

Однако чиновники не горели желанием выполнять решение суда. Мэрия оспорила его в сначала в апелляционной, а затем – в кассационной инстанции. Но безуспешно.

«Решение Копейского городского суда оставлено без изменения, жалобы органа местного самоуправления – без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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