В Златоусте на женщину с ребенком обрушился лед с крыши

Обрушившийся с крыш лед едва не убил мать и ребенка в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Аносова в Златоусте. Об этом сообщили активисты организации «Гражданский патруль».

К общественникам обратились жители улицы. Там с крыши дома №227 на прогуливающуюся с ребенком женщину свалился обрушившийся лед. В последний момент она успела отскочить и оттащить малыша в сторону. Инцидент попал на видео.

«Приближающаяся весна превращает крыши домов в смертельные ловушки. Если вовремя не убирать снег и не сбивать сосульки, в один прекрасный день они начнут убивать прохожих. Управляющим компаниям следует вплотную заняться этим, пока не наступила оттепель, а дома, с крыш которых сбрасывают снег, следует ограждать по периметру во избежание несчастных случаев», – напоминают активисты.

Общественники обратились в Госжилинспекцию Челябинской области с просьбой провести проверку по факту обрушения льда с крыши дома №227 по улице Аносова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.02.21

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