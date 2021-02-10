В Челябинске появится собственный каталог благоустройства с едиными требованиями

В Челябинске появится собственный каталог благоустройства, разработанный городским управлением архитектуры.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в сборник войдут требования к материалам и цветовым схемам, узлам и покрытиям, рекомендации по созданию рельефа и выбору растений.
В каталог уже внесены элементы велоинфраструктуры, узлы транспортной системы, нестационарные торговые объекты и многое другое.
Сейчас разрабатываются требования к остановкам общественного транспорта, островкам безопасности и приподнятым проездам.
Каталог обещают выпустить уже в текущем году, чтобы районные администрации, управляющие компании и бизнес-структуры при благоустройстве городских пространств ориентировались на единые требования.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 10.02.21
Лесные пожары в России начнутся уже в марте: Минприроды опубликовало список проблемных регионов. / В Златоусте на женщину с ребенком обрушился лед с крыши. / Госдума ужесточила наказание для организаторов и участников митингов. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube