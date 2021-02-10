В Челябинске появится собственный каталог благоустройства с едиными требованиями

В Челябинске появится собственный каталог благоустройства, разработанный городским управлением архитектуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в сборник войдут требования к материалам и цветовым схемам, узлам и покрытиям, рекомендации по созданию рельефа и выбору растений.

В каталог уже внесены элементы велоинфраструктуры, узлы транспортной системы, нестационарные торговые объекты и многое другое.

Сейчас разрабатываются требования к остановкам общественного транспорта, островкам безопасности и приподнятым проездам.

Каталог обещают выпустить уже в текущем году, чтобы районные администрации, управляющие компании и бизнес-структуры при благоустройстве городских пространств ориентировались на единые требования.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.02.21

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