Челябинских чиновников заподозрили в сговоре с коммерческой организацией

Антимонопольщики обвинили мэрию Челябинска в антиконкурентном соглашении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензии надзорного ведомства касаются контрактов на озеленение города в 2020 году. Об этом заявила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

По словам Козловой, комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска искусственно разделил заказ на озеленение на маленькие лоты. В результате договоры на выполнение работ заключали, минуя конкурсные процедуры. «У нас есть пояснения сотрудников комитета, которые утверждают, что принимали участие в совещаниях, где им давались указания, с кем заключать договоры», – заявила руководитель УФАС. При этом большинство контрактов комитет заключил с ООО НПО «Сад и огород».

В антимонопольном ведомстве усмотрели в действиях чиновников и коммерсантов антиконкурентное соглашение. По этому факту возбуждено административное дело.

Интересно, что, когда речь шла о многомиллиардном контракте на уборку и содержание городских дорог, власти Челябинска, наоборот, включили в один лот все магистрали. И только под давлением антимонопольного ведомства вынуждены были разделить его на несколько.

Челябинск, Виктор Елисеев

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