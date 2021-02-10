На Южном Урале начинается потепление

В Челябинской области начинается потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущей ночью будет еще морозно – в отдельных районах при прояснении температура воздуха будет опускаться до -36 градусов Цельсия. В Челябинске ожидается до – 28. Но уже завтра днем существенно потеплеет – по области не ниже -18, а на юге и крайних западных районах столбик термометров поднимутся выше -10. В пятницу температура продолжит повышаться. И уже в субботу, 13 февраля, ожидается очередной переход через ноль: по области днем до +5, в Челябинске – до +2.

Относительное тепло продержится на Южном Урале 3 дня, а во вторник, 16 февраля, снова ожидается резкое похолодание.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.02.21

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