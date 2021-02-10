В Магнитогорске задержали начальника отдела полиции

В Челябинской области начальник отдела полиции подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции одного из районов Магнитогорска.

По данным следствия, в апреле 2020 года высокопоставленный полицейский дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о непривлечении к уголовной ответственности своей знакомой.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Как пишет «Верстов.Инфо» задержан начальник отдела полиции «Левобережный», подполковник Антон Романов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.02.21

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