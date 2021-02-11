В Челябинске младшие классы продолжают сидеть дома

Занятия в челябинских школах снова отменили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, отменяются занятия в школах города с 1 по 4 класс первой и второй смен.

В ночь на четверг, 11 февраля, в областном центре было 28 градусов мороза, скорость ветра 3-8 метров в секунду. Днем ожидается -14, -16 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.02.21

Челябинские перевозчики заявили о повышении цен еще на семи маршрутах. / «Какая конфискация?!...» «Единая Россия» в Госдуме сильно огорчила семью своего однопартийца. / «Варварство и дикость – животных берут в заложники»: Госдума приняла гуманный законопроект, запретив отнимать кошек и собак за долги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»