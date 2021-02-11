В Челябинске младшие классы продолжают сидеть дома

Занятия в челябинских школах снова отменили.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, отменяются занятия в школах города с 1 по 4 класс первой и второй смен.
В ночь на четверг, 11 февраля, в областном центре было 28 градусов мороза, скорость ветра 3-8 метров в секунду. Днем ожидается -14, -16 градусов.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 10.02.21
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