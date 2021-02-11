На Южном Урале задержали банду вымогателей

В Челябинской области полицейские задержали пятерых мужчин, занимавшихся вымогательствами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники управления уголовного розыска регионального полицейского главка при силовой поддержке Росгвардии пресекли незаконную деятельность группировки, занимавшейся вымогательствами. По подозрению в совершении противоправных деяний на территории Челябинска и Троицка были задержаны пять человек в возрасте от 28 до 46 лет.

По обстоятельствам совершения вымогательств группой лиц по предварительному сговору с применением насилия следствием межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело. В дальнейшем материалы были переданы в следственную часть ГСУ ГУ МВД области.

В настоящее время всем пятерым задержанным предъявлено обвинение. Четверо из них ранее были неоднократно судимы за корыстные имущественные преступления, в том числе по аналогичным составам.

По данным следствия, южноуральцы причастны к совершению ряда вымогательств на общую сумму порядка 250 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела проведено 15 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты более 500 тысяч рублей, долговые расписки, мобильные телефоны, записные книжки с указанием фамилий и денежных сумм, ножи, копии паспортов.

По ходатайству следователя Центральным районным судом Челябинска обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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