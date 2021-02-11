В Челябинской области колония отказалась возвращать экс-сотруднику купленную им собаку

Экс-сотруднику южноуральской колонии пришлось возвращать собаку, с которой он работал, через суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кыштымского городского суда, житель города обратился в суд с исковым заявлением к ФКУ ИК-10, в дальнейшем к ГУФСИН по Челябинской области и к старшему инструктору-кинологу учреждения, в котором просил обязать ответчиков вернуть ему бельгийскую овчарку, 2018 года рождения, по кличке «Боня», взыскать расходы на оплату услуг представителя, государственную пошлину.

В своем заявлении мужчина указал, что с 2017 года он служил в ИК-10 в должности старшего инструктора-кинолога. С 2019 года нес службу со своей овчаркой, приобретенной им в 2018 году. В феврале 2020 года мужчина уволился со службы, просил вернуть собаку, но ему отказали.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что по договору ссуды собака была передана колонией другому старшему инструктору-кинологу в безвозмездное пользование для выполнения оперативно-служебных задач и закреплена за ним.

В итоге экс-сотрудник колонии и старший инструктор-кинолог учреждения заключили мировое соглашение, которым предусмотрено, что ответчик вернет истцу собаку и выплатит в счет возмещения судебных расходов, понесенных истцом по делу, 25 тысяч рублей. Судом мировое соглашение утверждено, производство по делу прекращено.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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