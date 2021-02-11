Число зараженных COVID-19 в Челябинской области превысило 48 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 263 новых случая коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 48 тысяч 192 зараженных. 1 тысяча 863 из них умерли (непосредственно от инфекции – 881).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 11.02.21
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