Число зараженных COVID-19 в Челябинской области превысило 48 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 263 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 48 тысяч 192 зараженных. 1 тысяча 863 из них умерли (непосредственно от инфекции – 881).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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