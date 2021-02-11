Под Челябинском автобус столкнулся с иномаркой. Есть погибшие

В Челябинской области на автодороге М-5 столкнулись автобус и легковушка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в Сосновском районе в среду, 10 февраля. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, около 21:30 водитель автобуса Hyundai при развороте столкнулся с движущимся попутно автомобилем KIA Rio.
В результате ДТП 22-летний пассажир легковушки погиб. Еще два человека обратились к медикам за помощью. В автобусе, использующемся для перевозки рабочих предприятия, в момент столкновения пассажиров не было.
По факту аварии начата доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.02.21
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