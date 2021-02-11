В Челябинске недовольная покупательница разбила витрину киоска с шаурмой

В Челябинске задержали горожанку, разбившую окно в торговом павильоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», инцидент произошел 9 февраля около 23:30 в Калининском районе Челябинска.

В павильон фаст-фуда обратилась женщина, заказав шаурму. Но попробовав заказанное блюдо, дама оказалась недовольна его вкусом. Возмущение она выразила не только словами. Со всей злости покупательница ударила по витринному стеклу, оно треснуло.

Успокаивать недовольную челябинку пришлось сотрудникам охранного предприятия. Женщина вела себя неадекватно, и продолжала настаивать на своем.

Женщину передали сотрудникам отдела полиции «Калининский». Ущерб от разбитой витрины составил 4 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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