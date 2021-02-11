Житель России заплатил четверть миллиона рублей за аэрофобию

Россиянин заплатил 250 тысяч рублей за поездку на такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 250 тысяч рублей обошлась для жителя России поездка на такси из Москвы в Хабаровск.

Оказалось, что мужчина боялся летать на самолете, пишет telegram-канал «Время покажет». Он вызвал такси через приложение, но после начала поездки отменил заказ и оплатил его напрямую водителю.

Водителем оказался уроженец Бишкека. Как рассказал таксист, после длительной поездки он какое-то время возил пассажиров в Хабаровске в надежде найти желающего прокатиться до Москвы, но получилось ли это, неизвестно.

Что касается самой поездки, то, по словам водителя, это была отличная и познавательная поездка, хотя пассажир «пил много водки в пути».

Челябинск, Виктор Елисеев

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