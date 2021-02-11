российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 февраля 2021, 12:39 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Экспертиза, Спецпроекты

Житель России заплатил четверть миллиона рублей за аэрофобию

Россиянин заплатил 250 тысяч рублей за поездку на такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 250 тысяч рублей обошлась для жителя России поездка на такси из Москвы в Хабаровск.

Оказалось, что мужчина боялся летать на самолете, пишет telegram-канал «Время покажет». Он вызвал такси через приложение, но после начала поездки отменил заказ и оплатил его напрямую водителю.

Водителем оказался уроженец Бишкека. Как рассказал таксист, после длительной поездки он какое-то время возил пассажиров в Хабаровске в надежде найти желающего прокатиться до Москвы, но получилось ли это, неизвестно.

Что касается самой поездки, то, по словам водителя, это была отличная и познавательная поездка, хотя пассажир «пил много водки в пути».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.02.21

В Челябинске недовольная покупательница разбила витрину киоска с шаурмой. / В Челябинске заявили о проведении Марша Немцова. / ЮэСэМ Телеком и МегаФон объединят усилия для завоевания рынка Узбекистана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,