Челябинца будут судить за манипулирование рынком акций

Челябинец незаконно заработал на бирже 139 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя города Челябинска. Он обвиняется в манипулировании рынком.

По версии следствия, в период с января 2015 по июль 2017 года он, являясь профессиональным трейдером, используя паролей доступа третьих лиц, совершил серию взаимосвязанных сделок купли-продажи акций пяти коммерческих компаний, чем нарушил требования федерального законодательства о противодействии манипулированию финансовым рынком.

В результате этих операций челябинец незаконно заработал более 139 миллионов рублей. Факты использования криминальных схем получения прибыли вскрыты сотрудниками Центрального Банка России, которые направили в правоохранительные органы соответствующие материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела.

Предварительное следствие проводило четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СКР.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.02.21

Эксперт: Реабилитация после COVID-19 нужна 70% пациентов. / Генпрокуратура предупредила о незаконности анонсированной акции в поддержку Навального. / В СовФеде объявили реабилитацию переболевших COVID-19 одним из основных направлений здравоохранения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»