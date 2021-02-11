Пациенток роддома Южноуральска экстренно перевели в другие больницы из-за коммунального ЧП

В Челябинской области роддом закрыли из-за коммунальной аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в роддоме Южноуральска начался настоящий потоп из-за коммунального ЧП. Об этом рассказали жители города в социальных сетях, разместив видео, на котором вода хлещет из-под навесного потолка на одном из этажей медицинского учреждения.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области информацию об аварии подтвердили. Уточнив, что в настоящее время коммунальное ЧП ликвидировано.

«На прошлой неделе произошла коммунальная авария, – рассказали представители ведомства. – С последствиями справились в кратчайшие сроки. Прорвало трубу отопления, которая проходит через чердак. Здание обесточили и перекрыли воду. Ни пациенты, ни сотрудники роддома не пострадали».

Как рассказали в пресс-службе, пациентов роддома оперативно перевезли в медицинские учреждения Троицка и Челябинска. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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