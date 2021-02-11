Бизнесмена из Челябинска арестовали за взятку высокопоставленному чиновнику мэрии Кургана

Коммерсант из Челябинской области арестован за взятку чиновнику из соседней области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области, по обвинению в совершении коррупционного преступления под стражу заключен представитель челябинской коммерческой организации.

В отношении фактического руководителя ООО «Южноуральский дорожный сервис» Александра Канина возбуждено уголовное дело о даче взятки в крупном размере, ему предъявлено обвинение. Основным видом деятельности предприятия является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

По данным следствия, 4 февраля текущего года южноуралец передал взятку в 800 тысяч рублей должностному лицу администрации Кургана в его служебном кабинете. Эти деньги чиновник получил за дальнейшее содействие в заключении контракта по благоустройству территории Кургана, а также за общее покровительство деятельности предприятия. Сотрудник мэрии обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении.

По ходатайству следователя в отношении бизнесмена судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательств.

Известно, что компании, связанные с Александром Каниным, обслуживают крупные контракты на выполнение дорожных работ в Курганской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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