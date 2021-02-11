российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 февраля 2021, 16:42 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Экспертиза, Спецпроекты

Бизнесмена из Челябинска арестовали за взятку высокопоставленному чиновнику мэрии Кургана

Коммерсант из Челябинской области арестован за взятку чиновнику из соседней области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области, по обвинению в совершении коррупционного преступления под стражу заключен представитель челябинской коммерческой организации.

В отношении фактического руководителя ООО «Южноуральский дорожный сервис» Александра Канина возбуждено уголовное дело о даче взятки в крупном размере, ему предъявлено обвинение. Основным видом деятельности предприятия является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

По данным следствия, 4 февраля текущего года южноуралец передал взятку в 800 тысяч рублей должностному лицу администрации Кургана в его служебном кабинете. Эти деньги чиновник получил за дальнейшее содействие в заключении контракта по благоустройству территории Кургана, а также за общее покровительство деятельности предприятия. Сотрудник мэрии обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении.

По ходатайству следователя в отношении бизнесмена судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательств.

Известно, что компании, связанные с Александром Каниным, обслуживают крупные контракты на выполнение дорожных работ в Курганской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.02.21

Пациенток роддома Южноуральска экстренно перевели в другие больницы из-за коммунального ЧП. / Челябинца будут судить за манипулирование рынком акций. / Эксперт: Реабилитация после COVID-19 нужна 70% пациентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,