российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 февраля 2021, 18:34 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Экспертиза, Спецпроекты

Депутаты пожаловались президенту Путину на губернатора Текслера

Верхнеуральские депутаты пожаловались президенту России на бездействие губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Верхнеуральском районе обострился конфликт между главой муниципалитета Сергеем Айбулатовым и независимыми депутатами. Произошло это после объявления конкурса на пост руководителя района и заявления Айбулатова о намерении принять в нем участие.

Представители местной оппозиции написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение подписали депутаты районного собрания Анатолий Чернов и Иван Вавилов, а также бывший глава района Петр Никитенко.

В письме речь идет о «фактах противоправной деятельности» руководителя муниципалитета, а также отсутствии у него авторитета среди жителей. Возмущает парламентариев и позиция, которую занял по отношению к действующему руководству губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«При посещении и.о. губернатора Челябинской области Алексеем Текслером в сентябре 2019 года нашего района была дана установка Айбулатовым о невозможности допуска жителей на встречу. Только самым настойчивым удалось пробиться через преграды, устроенные Айбулатовым. Все, что было сказано на той встрече, передано губернатору в виде документов прямо в руки. Но практически ничего не сделано, хотя губернатор обещал приехать в район через полгода и решить вопрос с отставкой Айбулатова, если не улучшится ситуация, – цитирует документ «Знак». – Это зафиксировано на видеотрансляции. Но ситуация лишь ухудшается. В районе появляется только вице-губернатор Евгений Голицын».

Интересно, что стремление отгородиться от южноуральцев стало фирменным стилем общения губернатора Текслера с избирателями. Уже не впервые жители области замечают, что в случае конфликтной ситуации и апелляции к нему лично Алексей Текслер не идет на контакт, а старается делегировать общение с недовольными своим заместителям либо чиновникам более низкого уровня.

«Нас удивляет позиция руководства Челябинской области по нашему району, – пишут авторы письма. – Неужели они не знают, что бывший глава района Михаил Ломакин был арестован и сидел за мошенничество? Затем губернатор Дубровский назначил приближенного Сергея Кимайкина из Магнитогорска, который затем сбежал. Избрали Сергея Хабина, который сейчас находится в местах заключения. После Хабина «протащили» в прямом смысле этого слова Айбулатова, не имеющего в районе никакого авторитета. В правоохранительных органах последние 10 лет происходит кадровая чехарда. Все это, как мы предполагаем, должно беспокоить лично губернатора, но пока люди в районе не чувствуют беспокойства власти за жителей. Действия областных властей, вернее бездействие, порождают недоверие ко всем уровням власти в стране».

В заключение составители открытого письма просят федеральную власть обратить внимание на Верхнеуральский район.

Кстати, самого Сергея Айбулатова появление обращения ничуть не встревожило. Видимо, действующий глава вполне уверен в поддержке областного правительства и лично губернатора Текслера.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.02.21

Выборы в Госдуму-2021. «Избиратели начинают меньше верить в обещания». / На Южный Урал вернулся смог. / Социолог: Непарламентские партии могут рассчитывать на 14% избирателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,