Депутаты пожаловались президенту Путину на губернатора Текслера

Верхнеуральские депутаты пожаловались президенту России на бездействие губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Верхнеуральском районе обострился конфликт между главой муниципалитета Сергеем Айбулатовым и независимыми депутатами. Произошло это после объявления конкурса на пост руководителя района и заявления Айбулатова о намерении принять в нем участие.

Представители местной оппозиции написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение подписали депутаты районного собрания Анатолий Чернов и Иван Вавилов, а также бывший глава района Петр Никитенко.

В письме речь идет о «фактах противоправной деятельности» руководителя муниципалитета, а также отсутствии у него авторитета среди жителей. Возмущает парламентариев и позиция, которую занял по отношению к действующему руководству губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«При посещении и.о. губернатора Челябинской области Алексеем Текслером в сентябре 2019 года нашего района была дана установка Айбулатовым о невозможности допуска жителей на встречу. Только самым настойчивым удалось пробиться через преграды, устроенные Айбулатовым. Все, что было сказано на той встрече, передано губернатору в виде документов прямо в руки. Но практически ничего не сделано, хотя губернатор обещал приехать в район через полгода и решить вопрос с отставкой Айбулатова, если не улучшится ситуация, – цитирует документ «Знак». – Это зафиксировано на видеотрансляции. Но ситуация лишь ухудшается. В районе появляется только вице-губернатор Евгений Голицын».

Интересно, что стремление отгородиться от южноуральцев стало фирменным стилем общения губернатора Текслера с избирателями. Уже не впервые жители области замечают, что в случае конфликтной ситуации и апелляции к нему лично Алексей Текслер не идет на контакт, а старается делегировать общение с недовольными своим заместителям либо чиновникам более низкого уровня.

«Нас удивляет позиция руководства Челябинской области по нашему району, – пишут авторы письма. – Неужели они не знают, что бывший глава района Михаил Ломакин был арестован и сидел за мошенничество? Затем губернатор Дубровский назначил приближенного Сергея Кимайкина из Магнитогорска, который затем сбежал. Избрали Сергея Хабина, который сейчас находится в местах заключения. После Хабина «протащили» в прямом смысле этого слова Айбулатова, не имеющего в районе никакого авторитета. В правоохранительных органах последние 10 лет происходит кадровая чехарда. Все это, как мы предполагаем, должно беспокоить лично губернатора, но пока люди в районе не чувствуют беспокойства власти за жителей. Действия областных властей, вернее бездействие, порождают недоверие ко всем уровням власти в стране».

В заключение составители открытого письма просят федеральную власть обратить внимание на Верхнеуральский район.

Кстати, самого Сергея Айбулатова появление обращения ничуть не встревожило. Видимо, действующий глава вполне уверен в поддержке областного правительства и лично губернатора Текслера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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